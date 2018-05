Zangavond koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert Koorkring Zeeuws-Vlaanderen in de maand mei een zangavond in één van de kerken van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.

Thema van de zangavond is dit jaar: ‘Wanneer ik door de velden ga….’. Lofprijzing van de Heer.

Als Gods volk zijn we onderweg, wandelen we langs de wegen van zijn koninkrijk, langs velden die ons voedsel geven. Daar willen we God danken en eren. In bundel ‘Zingt Jubilate’ zijn er liederen opgenomen met als thema lofprijzing, uit die liederen hebben we een selectie gemaakt die we tijdens de zangavond gaan instuderen.

De zangavond gaat door op vrijdag 25 mei 2018 in de H.H. Filippus en Jacobuskerk te Koewacht van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar en rond de klok van 20.30 uur lassen we een korte pauze in.

De zangavond staat ook dit jaar onder leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus.

Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van ‘Zingt Jubilate’, de zangbundel die we dit jaar gebruiken voor de liederen.

Marcel Mangnus is organist van de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.

Tijdens de zangavond zullen liederen ingestudeerd worden die iedereen in eigen parochie/geloofsgemeenschap kan gebruiken. De avond is dus uitermate geschikt om uw repertoire uit te breiden. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de avond.

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 23 mei hoeveel leden er van uw koor/parochie zullen deelnemen aan de zangavond. Opgave via het e-mailadres van de koorkring.

Locatie: Kerkplein 2 – Koewacht

Aanvang: 19.30 uur

de kerk is open vanaf 19.00 uur