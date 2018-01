Vacature organist/pianist Martinuskoor Princenhage

MARTINUSKOOR PRINCENHAGE

Secretariaat: Joke Tacke

Fatimastraat 96

4835 BE Breda

Tel.: 06-38249266

Website: http://www.martinuskoor-breda.nl

Facebook: https://www.facebook.com/martinuskoor

Wegens het voorgenomen vertrek van de huidige organist/pianist komt bij het St. Martinuskoor Princenhage te Breda op korte termijn de functie vacant van:

ORGANIST/PIANIST

Het 4-stemmig gemengd koor bestaat ruim 45 jaar, telt thans circa 40 leden en staat onder leiding van een dirigente. Het koor verzorgt 2 à 3 maal per maand de liturgische dienst in de Martinuskerk en een enkele keer zingen we een dienst in een andere kerk in de regio. Naast de wekelijkse repetities, die als zeer plezierig worden ervaren, staat vooral ook gezelligheid met en betrokkenheid bij elkaar centraal.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Enkele malen per jaar hebben we een halve repetitie met vervolgens een gezellige nazit waarbij het dan wat later kan worden.

Wij vragen:

Ruime ervaring in het begeleiden van kerkkoren.

Kennis van en belangstelling voor onder andere de Nederlandstalige muziek, waaronder die van de Amsterdamse school.

Goede contactuele vaardigheden.

Enige kennis en gevoel voor R.K. liturgische diensten.

De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het bisdom.

Nadering inlichtingen kunnen ’s-avonds na 19.00 uur worden ingewonnen bij Wietske van Dort (voorzitter), telefoon 06-21866835.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur van ons koor en worden toegezonden aan ons secretariaatsadres (zie hierboven).

Breda, januari 2018