Rechten en privacy: om rekening mee te houden

De Nederlandse bisschoppen hebben met de auteursrechtenorganisatie BumaStemra afspraken gemaakt over de uitvoeringsrechten. Daarom hoeft u voor het zingen of spelen van muziek tijdens vieringen niet te betalen.

Het streamen van vieringen valt echter niet onder deze afspraken. Maar wanneer u vieringen streamt via YouTube, Facebook, Instagram of Switch, dan hoeft u niets te betalen. Ook die bedrijven hebben afspraken met auteursrechtenorganisaties. En dat geldt ook voor lokale omroepen als ze uw diensten uitzenden.

Streamt u via bijvoorbeeld kerkdienstgemist.nl dan moet u een overeenkomst sluiten met BumaStemra. Meer informatie op deze pagina.

Ook concerten van kerkkoren, dus uitvoeringen buiten een liturgische viering, vallen buiten de overeenkomst. Daarvoor is dus ook een overeenkomst met BumaStemra nodig. Meer informatie is hier te vinden.

En dan is er nog een punt van aandacht: