Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.

De dag begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14.00 uur welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Hoofdstraat 60) te Ovezande.

Thema

Het thema van de studiedag dit jaar is: ‘Ga op weg…’ Het is de titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel.

Ga jij op weg, herstel mijn Kerk

en leid mijn schapen terug naar Mij.

Mijn lammen lopen vogelvrij.

Mijn Geest gaat mee en wijst het werk.

De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn op genomen komen uit de Franciscaanse liedbundel. Maar we zingen ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistieviering zingen we ook liederen ter ere van de H. Willibrordus, waar van we de feestdag vieren op 7 november.

Locatie

De studiedag gaat door in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan de Hoogstraat 60 te Ovezande. Dit is de kerk voor de parochiekern die de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk bestrijkt van de Pater Damiaanparochie.

Naast de kerk is er volop gelegenheid om uw auto te parkeren, verder ook nog in de achterliggende Schuttersstraat.

Parkeren is gratis.

Komt u met het openbaar vervoer? Vanaf het Tolplein van de Westerscheldetunnel gaat buurtbus 555 en 597 naar Ovezande. Vanaf Goes neemt u buurtbus 595 naar Hoedenskerk, waarna u overstapt op buurtbus 597.

Programma

De studiedag begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur is de lunch, soep en broodjes aangeboden en verzorgt door vrijwilligers van de parochiekern Ovezande. Rond 18.15 uur zingen we de liederen door die we in de eucharistieviering. We besluiten de dag om 19.00 uur met de viering van de eucharistie, waar de deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek.

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven uiterlijk op donderdag 7 november a.s.:

* Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5 4529 GR Eede

* per e-mail: klik hier.

Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de Contactdag. We zijn te gast van de parochiekern Ovezande en zij zorgen voor koffie/thee, soep en broodjes.

Wanneer u een vrijwillige bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de organisatie van de Contactdag Zeeland kunt u die overmaken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5 4515 BD IJzendijke. Hartelijk dank.