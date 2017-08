Dirigenten- en organistendag 2017

Het kan klinken als een uiting van bewondering: ‘Waar haalt-ie het toch vandaan…?’ Maar voor de jaarlijkse dirigenten- en organistendag van ons bisdom betekent het: waar haal je als organist of dirigent de kennis, de kunde, nieuw repertoire vandaan?

Met Lucie Hillen bekijken we de problemen bij de ouder wordende stem en waar de oudere koorleden een goede klank vandaan kunnen halen! Janno den Engelsman gaat met de organisten aan de slag om te zoeken naar de goede techniek van het orgelspelen en hij zal hen de weg wijzen naar passende muziek.

Ook Jan Schuurmans en Frans Bullens zetten ons op het spoor naar nieuwe muziek en helpen ons een verantwoorde selectie te maken: wat kan wel en wat kan niet.

Uiteraard wordt er ook weer flink gewerkt aan de techniek van het dirigeren én repeteren.

Kortom, een dirigenten- en organistendag die u niet mag missen: vanwege de kennis die u opdoet, vanwege de contacten met collega’s en zeker voor de inspiratie die u opdoet. Na deze dag kunt u er weer een jaar tegenaan! En uw koorleden en parochianen zullen zich afvragen: ‘Waar haalt-ie het vandaan?’

De gastdocenten

Lucie Hillen (mezzosopraan) studeerde hoofdvak zang aan de conservatoria van Tilburg, Maastricht en Amsterdam. Zij zingt repertoire dat reikt van oude tot moderne muziek. Lucie geeft les in haar privépraktijk te Breda en is gespecialiseerd in de basistechnieken voor de zang in het algemeen, in lichaamswerk en stemheling.

Janno den Engelsman studeerde orgel, klavecimbel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium. In

2007 behaalde hij het diploma ‘Master of Music’ aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij is organist-titularis van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, stadsbeiaardier van Zierikzee en doceert orgel aan het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom.

Programma dirigenten- en organistendag

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Centrale workshop door Lucie Hillen

11.00 uur Workshop voor dirigenten

door Frans Bullens, Jan Schuurmans en Lucie Hillen

Workshop voor organisten door Janno den Engelsman

12.15 uur Lunch

12.45 uur De kerkmuzikale prakijk in de Sint Norbertusparochie door Joseph Dekkers

13.15 uur Gezamenlijke afsluiting

14.00 uur Einde

Plaats

Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Kade 23

4703 GA Roosendaal

Organisatie

Commissie voor liturgische muziek ‘Sint-Gregorius’ en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom van Breda.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 28 september 2017 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) en de keuze van de workshop (dirigent of organist) of telefonisch: T 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur).

De deelnemersbijdrage is slechts €15 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch.

U kunt dit bedrag storten op:

NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda

met vermelding van ‘Dirigenten- en organistendag 2017’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan j.loenhout6@kpnplanet.nl