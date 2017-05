In de voorgaande afleveringen van Jubilate is nogal eens gesproken over de uitspraak van het kerklatijn. En dat vooral in de praktijk van de Gregoriaanse zang. Maar de standpunten leken niet helemaal met elkaar overeen te komen. Zo zou verwarring in de zangerswereld kunnen ontstaan.

Daarom in dit artikel een aantal zaken op een rijtje gezet.

Fr. Nico Wesselingh o.s.b.

Jubilate 30, 2 (mei 1997)

Italiaanse uitspraak

Er is een duidelijk verschil in de uitspraak van het klassieke Latijn, zoals dat bijvoorbeeld wordt onderwezen op middelbare scholen, en de uitspraak van het Latijn in de liturgie. Klassiek Latijn met zijn grote schrijvers als Cicero en Virgilius, zijn van ver vóór de tijd dat het kerklatijn ontstond. Latijn was in allerlei gebieden van Italië en ver daarbuiten een soort volkstaal. Het werd gesproken op het platteland en in kleinere steden. Men noemde het wel vulgair Latijn. In de grote Italiaanse steden werd vooral Grieks gebruikt, ook in de liturgie. Het heeft tot in de vierde eeuw geduurd, eer in Rome het Latijn ingang vond als liturgische taal. Toen was de klassieke tijd van het Latijn al ver voorbij. Ondanks allerlei dialecten, ook in de uitspraak, kan men stellen dat in het algemeen de Italiaanse uitspraak werd gevolgd. Verder kunnen we niet gaan.

Een algemeen beschaafd Italiaans ontstond pas in de 19e eeuw, nadat Italië zijn politieke eenheid had gerealiseerd. Toen werd het Toscaanse dialect, zoals dat gesproken werd in Florence, het algemeen gebruikte Italiaans. Zoals dat dialect te Rome wordt uitgesproken, spreekt men sinds het begin van de 20e eeuw ook het kerklatijn uit. Er is dus geen uitspraak van het Latijn, maar de uitspraak van een dialectisch Latijn, zoals dat in een bepaald gebied werd gesproken.

Handboek

De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft een Handboek voor Kerklatijn uitgegeven. Een uitstekend leerboek voor ieder die thuis wil raken in het kerklatijn. Het grammaticale gedeelte telt ongeveer 150 pagina’s. Daarachter vindt men een woordenboek van kerklatijn, dat ruim 200 pagina’s telt. De oefeningen die worden opgegeven, zijn gelardeerd met allerlei liturgische teksten. Zo leert men spelenderwijs de Gregoriaanse teksten verstaan. Wi] maken voor dit onderwerp dankbaar gebruik van genoemd boekwerk.

Klinkers

Het Latijn kent zeven klinkers. We geven ze hier weer, met daarachter een Nederlands woord dat ongeveer dezelfde klank heeft:

A: altijd open. Zoals ons maar.

Anima Ook in woorden als tuam, sanctus, maar dan wat korter.

E: half open. Houdt het midden tussen de e van het en de i van is, Er is dus geen Nederlandse klinker die exact de klank van de Italiaanse e weergeeft.

Oefen eens met het woord Deus. Niet de e van veel, maar naar de e van vet kleuren. Bij woorden als et en gentes iets naar de i kleuren.

AE en OE: als de hierboven genoemde E. Er is geen verschil tussen AE en OE. Die laatste dus niet verwarren met het Duitse Ö

I: als in ons woord lied. Initium.

O: als in het Franse Amazone. Quoniam.

U: OE, zoals in ons woord boek. Ook in het woord Alleluia.

Y: wordt altijd behandeld als bovenstaande klinker I. Synagoga.