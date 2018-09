6 oktober: Dirigenten- en organistendag 2018

Hoe pak ik het aan?

Praktische tips voor koordirigenten en organisten.

Dirigenten- en organistendag 2018

Zaterdag 6 oktober 2018

Kerk van de H. Gertrudis, Bergen op Zoom

Elke dirigent of organist heeft van tijd tot tijd te maken met praktische problemen. Waarom stijgen of zakken we bij bepaalde passages en hoe los je dat op. Hoe kun je als organist met een voorspel of een intonatie de koorzang inleiden. En zo zijn er nog meer momenten waarop je als koordirigent of organist denkt: hoe pak ik dat aan? Twee ervaren docenten zullen dat uit de doeken doen: Hans Smout, oud-dirigent van Hortus Musicus Religiosus in Bergen op Zoom en Janno den Engelsman, organist van de Gertrudiskerk.

Voor de dirigenten:

repetitietechniek;

stemvorming, uitspraak, houding.

zuiverheid; waarom stijgen of zakken we juist hier?

ritme, gelijkheid in het zingen.

slagtechniek.

Voor de organisten:

waar moet een intonatie of voorspel aan voldoen en hoe maak ik die?

hoe begeleid ik een strofelied of een gereciteerde tekst, zoals een psalm?

literatuurspel bij de viering.

De deelnemers krijgen enkele werken ter voorbereiding toegestuurd. Daarnaast staan er op de dag uiteraard ook nog andere stukken die de moeite waard zijn op het programma. U doet dus ook nieuwe ideeën op voor uw repertoire!

Ditzelfde weekend vindt er ook een festival plaats rond het Ibach-orgel in de Gertrudiskerk. Vanaf 14.30u. zullen er diverse evenementen in en buiten de kerk zijn, zoals ‘De bonte stoet van Juliana en Ibach’ in combinatie met orgel- en/of beiaardspel.

De gastdocenten

Hans Smout was onder meer docent solozang, koordirectie en kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium en van 1962 tot 2010 was hij kerkmusicus in Bergen op Zoom en dirigent van Hortus Musicus Religiosus in die stad. Sinds 2000 is hij dirigent van kamerkoor Musica Cordis.

Janno den Engelsman volgde zijn opleiding aan het Utrechts Conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Hij is werkzaam als organist van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom en de Lambertuskerk in Wouw. Naast zijn privé lespraktijk voor orgel en kerkmuziek, is hij als docent orgel verbonden aan het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Centrale workshop door Hans Smout en Janno den Engelsman

11.15 uur Workshop voor dirigenten door Hans Smout/Workshop voor organisten door Janno den Engelsman

12.15 uur Lunch

13.00 uur Gezamenlijke afsluiting

14.00 uur Einde

Praktische informatie

Plaats

Kerk van de H. Gertrudis, Grote Markt 10, 4611 NR Bergen op Zoom.

Organisatie

Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het St. Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 28 september 2018 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van

uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor)

de keuze van de workshop (dirigent of organist)

of telefonisch 076 – 52 23 444 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur).

De deelnemersbijdrage is slechts € 15 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op:

NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda.

met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2018’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan

jam.van.loenhout428@gmail.com