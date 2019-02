30 maart 2019: Zangdag gregoriaans

Wie een tekst voordraagt, benadrukt bepaalde woorden, wacht soms even en versnelt dan weer. In het gregoriaans gebeurt hetzelfde. Het is – zou je kunnen zeggen – spraakkunst voor zangers. De muziek staat geheel in dienst van de tekst en geeft het woord als het ware vleugels.

Maar hoe doe je dat?

Deze zangdag wordt een ontdekkingstocht naar van de relatie tussen woord en toon in het gregoriaanse repertoire. Er zullen meerdere links worden gelegd naar de bedevaart die voor het najaar van 2019 gepland staat.

Programma

9.30 Ontvangst met koffie/thee

10.00 Opening door Han Akkermans, voorzitter Commissie voor Liturgische Muziek

10.05-11.05 Gezamenlijke workshop o.l.v. Wilko Brouwers 11.15-12.15 Keuze uit drie workshops:

Voor beginners, hoe is het gregoriaans ontstaan en hoe lees en zing je het gregoriaanse notenschrift. Docent: Jan Schuurmans. Gregoriaans als volkszang. Al zingende vanuit de bundels Gezangen voor Liturgie, Graduale Simplex en Graduale Romanum kijken we naar de praktische mogelijkheden van het Gregoriaans in de huidige liturgie. Docenten Frans Bullens en Han Akkermans. Voor degenen die al enige ervaring hebben met het gregoriaans: een verdieping van de uitvoeringswijze. Docent: Wilko Brouwers.

12.15 Lunch

13.00u. Gezamenlijke workshop

14.00u. Afsluiting

Plaats:

Michaelkerk

Hooghout 67

4817 EA Breda

Organisatie:

Commissie voor Liturgische Muziek ‘Sint-Gregorius’ en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom Breda.

U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 21 maart 2019 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl (onder vermelding van uw stemsoort en keuze workshop) of telefonisch T 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur).

De deelnemersbijdrage is slechts € 10, – per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op: NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda. met vermelding van ‘Zangdag 2019’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan: jam.van.loenhout428@gmail.com