Vacature dirigent Wouw

Het RK Gemengd Lambertuskoor uit Wouw zoekt per 1 januari 2017 een dirigent/organist. Het koor bestaat momenteel uit 34 leden. De huidige repetitietijd is op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het koor verzorgt momenteel de diensten op twee zondagen in de maand en alle voorkomende feestdagen. De Lambertuskerk in Wouw is een prachtige kerk om in te zingen met een eveneens prachtig orgel. Het Lambertuskoor heeft in 2015 het 50-jarig jubileum gevierd.

Naast de wekelijkse repetities is ook gezelligheid en saamhorigheid heel belangrijk.

Belangrijk voor ons zijn:

goede contactuele vaardigheden

bereidheid en bekwaamheid om mee te werken aan de samenstelling van de liturgische vieringen.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de secretaris van het Lambertuskoor:

Jacqueline Kerstens

Cyclaamberg 11

4707 DX Roosendaal

of per email:

jacqueline.kerstens@home.nl