Orgelkoralen in de liturgie: Palmzondag en Pasen

In het liturgisch jaar zijn de verschillende liturgische periodes een steeds terugkerende factor. Het zorgt ervoor dat wij niet slechts wekelijks bijeenkomen om uiting te geven aan onze eigen geloofsbeleving en om samen liturgie te vieren, maar dat de liturgie in de cyclus van het liturgisch jaar geplaatst wordt met zijn eigen specifieke kenmerken. Dit gebeurt o.a. door het zingen van gezangen die op de liturgische periode geëigend zijn en deze periode accentueren, hoewel ik een tendens bespeur, bijv. in onze bekende zondagsboekjes, naar een liturgische keuze louter aansluitend op de thematiek van de lezingen.

Gerard Broekhuijzen heeft in Jubilate weleens de wens uitgesproken het zingen van bepaalde psalmen en gezangen te beperken voor een eigen periode en niet het gehele jaar door te zingen. De liturgische tijd wordt zo veel duidelijker geplaatst in het geheel. Ik sluit mij hier van harte bij aan. Onlangs signaleerde ik in de boekjes van Heeswijk dat op zondag 29 september psalm 25 afgedrukt stond (Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen en de bekende: Naar U gaat mijn verlangen, Heer), prachtige psalmen daar niet van, maar voor mijn gevoel echte ‘advents-psalmen’. Ik vind het een verarming wanneer we niet in staat zijn gezangen te ‘reserveren’ voor liturgische tijden.

Ook de organist kan een steentje bijdragen door het spelen van muziek die speciaal voor een bepaalde tijd bedoeld is. In de aflevering van januari 1995 zijn orgelkoralen voor de veertigdagentijd aan de orde geweest, in september 1995 zijn adventskoralen de revue gepasseerd. We pakken de draad weer op met een overzicht van een tiental koralen voor Palmzondag en Pasen:

Het is zeker geen volledige lijst, maar slechts een willekeurige greep uit de boekenkast zoals u zult begrijpen.

Valet will ich dir geben.

De melodie staat in het Liedboek voor de Kerken als gezang 3: Uit Oer is hij getogen en in ‘Zingt jubilate’ onder nummer 322. In band 7 van de Petersuitgave van de orgelwerken van J.S. Bach vinden we twee prachtige zettingen met de koraalmelodie in het pedaal. Aangezien het vrij pittige stukken zijn die niet voor iedereen zijn weggelegd om te kunnen spelen stap ik snel over op een compositie van [Georg Friedrich Kauffmann in Achtzig Choralvorspiele uitg. Peters 4448, een manualiter stuk uitstekend geschikt voor of tijdens de dienst op Palmzondag. Hier een kort fragment:

Van Max Reger noem ik de zetting in 30 kleine Choralvorspiele (uitg. Peters 3980), dit is een twee regelige koraalzetting met pedaal en kan goed dienst doen als naspel. Het koraalvoorspel van Hans Friedrich Micheelsen in Organistenpraxis deel II (uitg. Hiillenhagen & Griehl) is daarentegen weer manualiter maar natuurlijk wel moderner van klank. Tenslotte is de compositie van Otto Dienel in 43 Choralvorspiele op. 52 (uitg. Willemsen, Amersfoort) vermeldenswaardig en prima geschikt als naspel. Ook de Bredase componist Gerard Scherff heeft in de bundel Delicamente (uitg. Willemsen 599) een koraaltrio over dit gezang gemaakt, de melodie zit in de sopraan, met zestiende noten in de linkerhand en overwegend kwartnoten in het pedaal:

Jerusalem, du hochgebaute Stadt

Door de thematiek van de intocht in Jeruzalem voldoet dit werk uitstekend in een Palmzondagdienst. Ik wil u wijzen op drie zettingen: Hans Friedrich Micheelsen in Organistenpraxis deel III (uitgave zie boven). Een manualiter, niet te moeilijke zetting, Max Reger in 30 kleine Choralvorspiele, een stoere zetting met pedaal, en een prachtig werk van Otto Dienel in 43 Choralvorsplele, zeer fantasierijk en geschikt als naspel:

We stappen nu snel over op de Paaskoralen.

Christ ist erstanden.

Een eenvoudig maar mooi koraal over de melodie van Christus is opgestaan (GvL 414) heeft [Johann Kaspar Ferdinand Fischer geschreven](http://imslp.org/wiki/Ricercar_pro_Festis_Paschalibus_(Fischer,_Johann_Caspar_Ferdinand) wat u kunt vinden in Achtzig Choralvorspiele onder nr. 16 maar ook in Liber Organi VII (uitg. Schott 2267). Dit bandje is geheel aan werken van Fischer gewijd, er staan 20 korte Preludiums en Fuga’s in en daarnaast 5 ricercares voor de belangrijkste liturgische periodes. Daar dit een zeer oude melodie is komen we al heel vroeg orgelstukken over dit thema tegen; wat dacht u van een werkje van Johannes Buchner (1483–1538) in Seasonal Choral Preludes with pedals II (uitg. Oxford University Press). De vraag is of het stuk inderdaad met pedaal gespeeld moet worden, volgens mij niet, maar dat betekent wel dat u de uitgeschreven pedaalnoten in de linkerhand erbij moet nemen:

Hier een fragmentje zoals het staat afgedrukt:

nu het fragment zoals het m.i. gespeeld zou moeten worden:

Christ lag in Todesbanden

Melodie in Liedboek voor de Kerken 203. In het Orgelbüchlein van J.S. Bach staat een prachtig koraalvoorspel (uitg. Peters band V). Indien u de Bärenreiter-editie aanschaft (nr. 145) vindt u daarnaast steeds de vierstemmige manualiter koraalzetting met tekst. Ook deze zetting is uitstekend geschikt voor zelfstandig orgelspel. In het bundeltje: 12 anonieme orgelkoralen uit de Lüneburger Orgeltabulaturen (uitgave van de Commissie voor de Kerkmuziek) kwam ik een zetting tegen waarbij de rechterhand op een soloklavier gespeeld moet worden, de beide middenstemmen op een begeleidingsklavier, en de onderste noot op het pedaal:

Ook Georg Böhm (Klavier- und Orgelwerke band II, uitg. Breitkopf 6635), Johann Pachelbel (Ausgeählte Orgelwerke band II, uitg. Bärenreiter 239) en Georg Philipp Telemann (Band I: Choralvorspiele, uitg. Bärenreiter 3581) hebben composities over dit koraal gemaakt.